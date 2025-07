Microsoft poursuit sa stratégie visant à rendre le jeu vidéo accessible à tous, partout et à tout moment. Après avoir lancé, en début d’année, la fonctionnalité « Stream your own game » (« Streamer vos propres jeux ») sur les consoles Xbox Series X|S, Xbox One, les téléviseurs connectés, les casques Meta Quest et d’autres appareils compatibles tels que les smartphones et tablettes, Microsoft étend désormais cette souplesse aux joueurs PC.