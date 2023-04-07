La question revient à tout bout de champ : quel téléviseur faut-il privilégier pour un usage gaming et à quel prix ? Si la plupart des modèles récents peuvent convenir, il est vrai que les PS5, PS5 Pro et Xbox Series X|S ont changé la manière de choisir un téléviseur. Il ne suffit plus de chercher une grande dalle 4K. Pour profiter pleinement des consoles actuelles, il faut aussi surveiller la présence de ports HDMI 2.1, la compatibilité 4K à 120 Hz, le VRR, l’ALLM, l’input lag, la qualité du HDR en mode jeu ou encore la présence d’une Game Bar.
- Image équilibrée, belle gestion des noirs et du HDR
- Calibration d'usine soignée
- Expérience gaming au top (HDMI 2.1, VRR, G-Sync, 144 Hz, faible input lag)
- Une image naturelle et expressive, idéale pour le cinéma
- Colorimétrie maîtrisée, sans excès ni sursaturation
- Des traitements d'image toujours aussi bons
- Le record du plus haut pic lumineux !
- Très bon rendu HDR
- Gestion de mouvements et upscaling en progrès
Au lancement des dernières consoles de jeu, Sony comme Microsoft ont multiplié les arguments technologiques pour justifier le passage à cette nouvelle génération. Parmi eux, la possibilité de jouer en 4K UHD à 120 Hz, avec des fonctions et compatibilités avec des technologies telles que l’ALLM (Auto Low Latency Mode) ou encore le VRR (Variable Refresh Rate), sans oublier l’activation simultanée de l’HDR. Pourtant, les fabricants de téléviseurs ont mis quelque temps à répondre à ces fonctionnalités promises par l’HDMI 2.1.
Heureusement, en 2026, la grande majorité des constructeurs sont désormais au point. Avec des différences malgré tout : taux de rafraichissement, fidélité des couleurs du mode jeu, prise en charge et performances HDR, réactivité, mais on peut également citer toutes les fonctionnalités qui viennent en complément, notamment avec le développement de « Game Bar », sorte de menus complets avec une foule d’options dédiées uniquement au jeu, un peu comme sur un écran gaming.
OLED, QD-OLED, MiniLED, Dolby Vision Gaming, 144 Hz ou 165 Hz : tous les modèles récents ne se valent pas, et les meilleurs choix dépendent autant du budget que de la pièce, de la diagonale souhaitée et des appareils à connecter. Voici notre sélection des meilleures TV pour jouer en 2026.
Notre sélection des meilleures TV gaming en 2026
LG OLED C5 : le plus équilibré pour jouer
- À retenir : le LG OLED C5 est le choix le plus sûr pour qui cherche une TV gaming complète, aussi à l’aise avec une PS5 qu’avec une Xbox Series X ou un PC. Il combine les atouts de l’OLED — contraste parfait, excellente réactivité, noirs profonds — avec une connectique HDMI 2.1 complète et une interface gaming très pratique.
- Image équilibrée, belle gestion des noirs et du HDR
- Calibration d'usine soignée
- Expérience gaming au top (HDMI 2.1, VRR, G-Sync, 144 Hz, faible input lag)
- Interface fluide et agréable
- Design fin et élégant, connectique complète
- Consommation électrique bien maîtrisée
- Pas de réelle avancée face au C4
- Pic lumineux HDR encore limité face à la concurrence
- Absence d’HDR10+ et de rétroéclairage sur la télécommande
- Son intégré assez banal
- Reflets toujours dérangeant
-
- Publicités trop envahissantes sur WebOS
-
- Télécommande non rétroéclairée
|Résolution d'écran
|3840 x 2160 pixels - 4K UHD
|Technologie d'écran
|OLED
|Compatibilité HDR
|HLG, HDR10, Dolby Vision, Dolby Vision IQ
|Fréquence de rafraichissement maximal
|144 Hz
|Système d'exploitation
|WebOS
Le LG OLED C5 coche presque toutes les cases attendues d’une TV gaming moderne : quatre ports HDMI 2.1, compatibilité 4K à 120 Hz pour les consoles, fréquence jusqu’à 144 Hz pour les joueurs PC, Dolby Vision, VRR, ALLM et interface Game Optimizer toujours très pratique. Sa dalle OLED assure des noirs parfaits, un contraste impeccable et une excellente réactivité, ce qui en fait l’un des modèles les plus sûrs pour jouer aussi bien sur PS5 que sur Xbox Series X ou PC.
Ses limites restent celles de l’OLED : une luminosité moins percutante qu’un très bon Mini LED dans un salon très lumineux, et quelques précautions à garder face aux interfaces fixes affichées pendant de longues sessions. L’absence de HDR10+ peut aussi compter pour certains usages, même si le Dolby Vision reste bien présent.
- À choisir si : la recherche porte sur une TV gaming polyvalente, fiable et très complète.
- À éviter si : la pièce est très lumineuse ou si le HDR10+ est indispensable.
Samsung S95F : le choix premium le plus spectaculaire
- À retenir : le Samsung S95F s’adresse aux joueurs qui veulent une image spectaculaire, très lumineuse et parfaitement adaptée au HDR. Sa dalle QD-OLED, sa fréquence élevée et son excellent équipement gaming en font l’un des meilleurs choix premium, surtout pour jouer aussi sur PC.
- Luminosité en net progrès
- Contraste, noirs et colorimétrie
- Des traitements d'image qui gagnent en finesse
- Revêtement Glare Free idéal pour un usage en journée
- Boitier One Connect et connectivité large
- Nouvelles fonctionnalités IA pratiques
- Toujours pas de Dolby Vision ni de DTS chez Samsung
- Toujours une légère altération en cas de reflets
- Risques de burn-in inhérents à l'OLED
- (Dalle W-OLED sur le modèle de 83 pouces)
|Résolution d'écran
|3840 x 2160 pixels - 4K UHD
|Technologie d'écran
|QD-OLED
|Compatibilité HDR
|HLG, HDR10, HDR10+, HDR10+ Adaptive, HGiG
|Fréquence de rafraichissement maximal
|165 Hz
|Puissance des haut-parleurs (watts)
|70
|Système d'exploitation
|Tizen
Le Samsung S95F mise sur une dalle QD-OLED très lumineuse, des couleurs éclatantes et un contraste parfait. Côté jeu, il aligne quatre ports HDMI 2.1, la 4K jusqu’à 165 Hz, le VRR et une expérience gaming très complète. Samsung met aussi en avant son traitement antireflet Glare Free, son boîtier One Connect et son processeur NQ4 AI Gen3.
C’est l’un des meilleurs choix pour les joueurs PC, mais aussi une TV très convaincante avec une PS5 ou une Xbox Series X. Son principal défaut reste l’absence de Dolby Vision. Sur PS5, ce n’est pas vraiment pénalisant. Sur Xbox Series X, c’est plus discutable, car certains joueurs voudront profiter du Dolby Vision Gaming. Samsung compense avec le HDR10+ Gaming, mais cela ne remplace pas totalement le Dolby Vision pour ceux qui y tiennent.
- À choisir si : vous voulez une TV premium lumineuse, réactive et impressionnante en HDR.
- À éviter si : le Dolby Vision Gaming est indispensable pour vous.
TCL C89K : le MiniLED au meilleur rapport équipement-prix
- À retenir : le TCL C89K est l’une des meilleures alternatives MiniLED pour jouer en grand sans viser les tarifs de l’OLED haut de gamme. Il mise sur une forte luminosité, une dalle rapide et un équipement gaming très complet, avec un excellent rapport prestations/prix.
- Le record du plus haut pic lumineux !
- Très bon rendu HDR
- Gestion de mouvements et upscaling en progrès
- Des effets de blooming qui restent contenus
- Expérience gaming solide
- Audio au-dessus de la moyenne
- La colorimétrie SDR pourrait être plus précise
- Blooming toujours présent dans certains cas
- Revêtement sensible aux reflets
- Seulement deux ports HDMI pleinement compatibles 2.1
|Résolution d'écran
|3840 x 2160 pixels - 4K UHD
|Technologie d'écran
|Mini-LED
|Compatibilité HDR
|HLG, HDR10, HDR10+, HDR10+ Adaptive, IMAX Enhanced, Dolby Vision IQ
|Fréquence de rafraichissement maximal
|144 Hz
|Puissance des haut-parleurs (watts)
|90
|Système d'exploitation
|Google TV
Le TCL C89K est l’une des options MiniLED les plus intéressantes pour jouer en grand sans basculer sur les tarifs de l’OLED premium. TCL annonce du HDMI 2.1, l’ALLM, le VRR jusqu’à 144 Hz, le FreeSync Premium, une barre de jeu et un Game Accelerator 288 Hz.
Sa grande force vient de sa luminosité. Pour les jeux HDR très démonstratifs, les grandes cartes ouvertes ou les sessions en plein jour, le Mini LED conserve un vrai avantage. Il ne faut pas attendre les noirs parfaits d’un OLED : du blooming peut encore apparaître dans certaines scènes très contrastées, et les angles de vision restent plus limités. Mais pour jouer dans un salon lumineux et viser une grande diagonale, le compromis est très solide.
- À choisir si : vous voulez une grande TV gaming lumineuse à prix contenu.
- À éviter si : vous jouez surtout dans le noir et cherchez le contraste absolu.
Sony Bravia 8 II : le choix naturel pour le PS5
- À retenir : le Sony Bravia 8 II est d’abord un TV pensé pour ceux qui veulent une très belle image, avec un traitement vidéo haut de gamme et une intégration naturelle avec la PS5. Il séduit par son rendu cinéma et sa précision, mais sa connectique gaming reste moins généreuse que chez certains concurrents.
- Une image naturelle et expressive, idéale pour le cinéma
- Colorimétrie maîtrisée, sans excès ni sursaturation
- Des traitements d'image toujours aussi bons
- Système audio intégré très convaincant
- Filtre anti-reflets assez efficace
- Interface Google TV fluide, riche en services
- Luminosité de pointe inférieure aux meilleurs OLED concurrents
- Seulement deux ports HDMI 2.1 (120 Hz max), dont un partagé avec eARC
- Télécommande principale non rétroéclairée
- Paramétrage parfois dispersé entre Google TV et menus Sony
- Pas de HDR10+
|Résolution d'écran
|3840 x 2160 pixels - 4K UHD
|Technologie d'écran
|OLED
|Puissance des haut-parleurs (watts)
|50
|Système d'exploitation
|Google TV
Le Sony Bravia 8 II s’adresse d’abord aux joueurs qui veulent une très belle image, un traitement vidéo haut de gamme et une intégration soignée avec la PS5. Il prend en charge les fonctions attendues pour jouer sur console, avec la 4K 120 Hz, le VRR, l’ALLM et le Dolby Vision. Les caractéristiques officielles Sony mentionnent notamment la compatibilité HDMI 2.1 avec 4K120, VRR et ALLM.
C’est un choix très cohérent pour une installation centrée sur la PS5, surtout si l’on privilégie la qualité d’image, l’upscaling et le rendu cinéma. Sa réserve principale concerne la connectique : avec seulement deux ports HDMI 2.1 sur la plupart des TV Sony récentes, il se montre moins généreux que LG ou Samsung pour ceux qui veulent brancher une PS5, une Xbox Series X, un PC et une barre de son ou un ampli.
- À choisir si : vous jouez surtout sur PS5 et privilégiez la qualité d’image Sony.
- À éviter si : vous avez plusieurs consoles et un PC à connecter.
LG OLED B5 : l'OLED gaming le plus accessible
Le LG OLED B5 permet de profiter des qualités essentielles de l’OLED à un tarif plus accessible que la série C. Il constitue un très bon choix pour jouer sur console, à condition de ne pas rechercher les fonctions les plus avancées pour le PC ou les performances maximales des modèles supérieurs.
|Diagonale
|48 pouces
|Résolution d'écran
|3840 x 2160 pixels - 4K UHD
|Technologie d'écran
|OLED
|Compatibilité HDR
|HLG, HDR10, Dolby Vision, HGiG, Dolby Vision IQ
|Fréquence de rafraichissement maximal
|120 Hz
|Puissance des haut-parleurs (watts)
|20
|Système d'exploitation
|WebOS
LG OLED B5, comme le récent LG OLED B6, permet de profiter des qualités essentielles de l’OLED à un tarif plus accessible que la série C. Pour une PS5 ou une Xbox Series X, c’est souvent suffisant si l’objectif est surtout de jouer en 4K 120 Hz avec VRR, ALLM et un input lag réduit. Le B5 conserve déjà les atouts importants pour le jeu, avec quatre ports HDMI 2.1, la 4K 120 Hz, le VRR et le Dolby Vision Gaming ; le B6 reprend cette logique.
On retrouve les grands avantages de l’OLED : noirs parfaits, contraste infini, absence de blooming et excellente réactivité. La série C garde toutefois l’avantage pour les joueurs PC et les utilisateurs qui veulent l’équipement le plus complet possible. En diagonale de 48 poucesn, ou en promotion, un LG B5 ou B6 peut devenir l’un des meilleurs rapports qualité/prix du marché OLED. À prix trop proche d’un C5 ou d’un C6, mieux vaut en revanche monter en gamme.
- À choisir si : vous voulez une TV OLED gaming sans viser le haut de gamme.
- À éviter si : l’écart de prix avec un LG C5/C6 est faible.
6. TCL C7K : le bon plan grande diagonale
- À retenir : le TCL C7K vise les joueurs qui veulent une grande diagonale moderne et bien équipée sans exploser le budget. Moins ambitieux que le C8K sur le rétroéclairage et l'HDR, il conserve une fiche technique solide pour jouer en 4K 120 Hz avec VRR et HDMI 2.1.
|Résolution d'écran
|3840 x 2160 pixels - 4K UHD
|Technologie d'écran
|Mini-LED
|Compatibilité HDR
|HLG, HDR10, HDR10+, HDR10+ Adaptive, IMAX Enhanced, Dolby Vision IQ
|Fréquence de rafraichissement maximal
|144 Hz
|Puissance des haut-parleurs (watts)
|60
|Système d'exploitation
|Google TV
Le TCL C7K vise les joueurs qui veulent une grande TV moderne, bien équipée et plus abordable que les références premium. C’est typiquement le modèle à surveiller si l’on cherche une diagonale généreuse pour PS5, Xbox Series X ou PC sans exploser le budget.
Son intérêt repose sur une fiche technique très orientée gaming : dalle 144 Hz, HDMI 2.1, VRR, ALLM et autres fonctions dédiées au jeu, comme le FreeSync et la Game Bar 3.0.
Il ne rivalise pas avec le C8K sur la gestion du rétroéclairage ou la dynamique HDR, mais son rapport diagonale/équipement/prix peut faire la différence. C’est une option particulièrement pertinente pour les jeux multijoueurs, les jeux de sport, les mondes ouverts ou les utilisateurs qui veulent avant tout une grande image fluide.
- À choisir si : vous cherchez une grande TV gaming sans exploser le budget.
- À éviter si : vous voulez le meilleur MiniLED de la gamme.
Comment choisir la meilleure TV pour les consoles next-gen ? Les réponses à toutes vos questions
OLED ou MiniLED : quelle technologie choisir pour jouer ?
Le choix entre OLED et Mini LED dépend surtout de votre pièce et de vos habitudes de jeu.
L’OLED reste la technologie la plus impressionnante dans les scènes sombres. Chaque pixel peut s’éteindre individuellement, ce qui permet d’obtenir des noirs parfaits, un contraste infini et aucune trace de blooming. C’est aussi une technologie très réactive, idéale pour les jeux rapides. Pour les jeux narratifs, les survival horror, les RPG sombres ou les titres très cinématographiques, l’OLED conserve une avance nette.
Le MiniLED, lui, garde un avantage en luminosité. Il peut se montrer plus confortable dans un salon baigné de lumière et rassurer ceux qui craignent le marquage lié à l’affichage prolongé d’éléments fixes. Les meilleurs modèles MiniLED offrent aujourd’hui un contraste impressionnant, une forte dynamique HDR et des diagonales très généreuses à prix souvent plus compétitif.
En résumé : OLED pour les noirs, la réactivité et les sessions dans le noir ; MiniLED pour la luminosité, les grandes diagonales et les salons lumineux.
HDMI 2.1, VRR, ALLM : les fonctions gaming vraiment utiles
L'HDMI 2.1 est indispensable pour profiter pleinement d’une PS5 ou d’une Xbox Series X, mais il faut regarder ce que chaque téléviseur prend réellement en charge. La mention HDMI 2.1 seule ne suffit pas toujours.
La 4K à 120 Hz reste le critère principal pour les consoles. Tous les jeux ne l’exploitent pas, mais cette compatibilité garantit une meilleure fluidité sur les titres qui peuvent monter jusqu'à 120 fps.
Le VRR, ou Variable Refresh Rate, permet au téléviseur d’adapter sa fréquence d’affichage au nombre d’images réellement envoyées par la console ou le PC. Cela réduit les déchirures d’image et les micro-saccades lorsque le framerate varie.
L’ALLM, ou Auto Low Latency Mode, permet à la TV de basculer automatiquement en mode jeu lorsqu’elle détecte une console. C’est pratique au quotidien.
La Game Bar est quant à elle devenue un vrai plus. Elle permet de vérifier rapidement la fréquence d’image, l’activation du VRR, le format HDR ou encore certains réglages d’image sans quitter sa partie.
Enfin, le nombre de ports HDMI 2.1 compte énormément. Deux ports peuvent suffire avec une seule console. Quatre ports deviennent vite utiles si l’on possède une PS5, une Xbox Series X, un PC gaming et une barre de son ou un ampli en eARC.
Dolby Vision Gaming : indispensable ou non ?
Le Dolby Vision Gaming concerne surtout la Xbox Series X. La PS5 ne l’utilise pas pour les jeux, ce qui limite son intérêt si l’on joue uniquement sur console Sony. Sur Xbox, il peut apporter un meilleur tone mapping sur certains titres compatibles, à condition que le téléviseur le gère correctement en mode jeu.
Faut-il en faire un critère décisif ? Pas forcément. Un excellent téléviseur HDR10 peut offrir une image plus convaincante qu’un modèle moyen compatible Dolby Vision. En revanche, à niveau de qualité équivalent, la présence du Dolby Vision Gaming reste un bonus appréciable pour les joueurs Xbox.
C’est l’un des points qui différencient fortement LG et Samsung. LG prend en charge le Dolby Vision sur ses OLED, tandis que Samsung continue de privilégier HDR10 et HDR10+, sans Dolby Vision. Pour un joueur PS5, ce n’est pas un vrai problème. Pour un joueur Xbox, cela peut peser dans la décision.
Les anciens modèles valent-ils encore le coup ?
Les TV gaming des générations précédentes ne sont pas forcément à écarter. Un ancien OLED bien équipé peut encore offrir une excellente expérience avec une PS5 ou une Xbox Series X, à condition de conserver les fonctions essentielles : HDMI 2.1, 4K à 120 Hz, VRR, ALLM et input lag réduit.
Il faut simplement être attentif au prix. Un modèle de deux ou trois générations encore en stock peut devenir intéressant en promotion, en fin de stock ou en reconditionné, mais seulement si l’écart avec une référence plus récente est réellement significatif. À tarif trop proche, mieux vaut privilégier une TV actuelle, souvent plus lumineuse, mieux traitée côté HDR et plus complète sur les fonctions gaming.
En clair : les anciennes références peuvent faire de très bons plans, mais elles doivent être choisies pour leur prix, pas uniquement pour leur réputation.
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