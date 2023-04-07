Au lancement des dernières consoles de jeu, Sony comme Microsoft ont multiplié les arguments technologiques pour justifier le passage à cette nouvelle génération. Parmi eux, la possibilité de jouer en 4K UHD à 120 Hz, avec des fonctions et compatibilités avec des technologies telles que l’ALLM (Auto Low Latency Mode) ou encore le VRR (Variable Refresh Rate), sans oublier l’activation simultanée de l’HDR. Pourtant, les fabricants de téléviseurs ont mis quelque temps à répondre à ces fonctionnalités promises par l’HDMI 2.1.



Heureusement, en 2026, la grande majorité des constructeurs sont désormais au point. Avec des différences malgré tout : taux de rafraichissement, fidélité des couleurs du mode jeu, prise en charge et performances HDR, réactivité, mais on peut également citer toutes les fonctionnalités qui viennent en complément, notamment avec le développement de « Game Bar », sorte de menus complets avec une foule d’options dédiées uniquement au jeu, un peu comme sur un écran gaming.



OLED, QD-OLED, MiniLED, Dolby Vision Gaming, 144 Hz ou 165 Hz : tous les modèles récents ne se valent pas, et les meilleurs choix dépendent autant du budget que de la pièce, de la diagonale souhaitée et des appareils à connecter. Voici notre sélection des meilleures TV pour jouer en 2026.