À moins de 500 €, les écrans LCD règnent en maitre. Dans cette catégorie d'écrans, il y a cependant plusieurs types de rétroéclairage et de gestion de ce rétroéclairage. Nous vous avons déjà renseigné sur la famille d'écrans LCD avec un dossier complet abordant ses différentes technologies, ce pour quoi nous ne ferons ici qu'une piqure de rappel.

Pour faire simple, les téléviseurs LCD sont équipés de cristaux liquides rétroéclairés (LED), ce rétroéclairage est aujourd'hui exclusivement assuré par des diodes. Le premier facteur d'incidence sur la qualité d'image est évidemment le type de dalle utilisé : VA ou IPS. Encore une fois, si ces termes vous sont inconnus, un dossier complet vous attend pour les décrypter.

Le second facteur n'est autre que le type de rétroéclairage utilisé, le positionnement des diodes et leurs capacités à diffuser la lumière jouent sur plusieurs facteurs : la luminosité maximale, l'uniformité, le design du téléviseur, la consommation électrique, etc.

Avec son positionnement sur les bords de l'écran, le rétroéclairage Edge LED a comme intérêt de réduire l'encombrement, ce qui permet aux fabricants de produire des téléviseurs bien plus fins. Cependant, son homogénéité laisse à désirer.

Le rétroéclairage Full LED, nommé aussi Direct LED, occupe quant à lui la totalité de la surface de l'écran. L'encombrement est plus important, mais la luminosité peut atteindre un pic maximal plus élevé avec une meilleure uniformité.

Enfin, on entend souvent parler de Local Dimming, une technologie que l'on retrouve sous différents noms selon les fabricants, notamment Micro Dimming ou son évolution Micro Dimming Pro chez Philips et Samsung. Le but de cette technologie est de moduler la l'intensité du rétroéclairage sur un plus ou moins grand nombre de zones afin d'optimiser le contraste sur les zones sombres et claires et offrir ainsi plus de détails selon la scène affichée. C'est de loin le meilleur procédé pour profiter d'une meilleure qualité d'affichage. Notons que le Micro Dimming Pro prend un critère supplémentaire pour améliorer le contraste de l'image : il mesure et s'adapte à la luminosité ambiante.