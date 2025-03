Cette possible fusion des bibliothèques Xbox et Steam intervient dans un contexte où Valve accélère également sa stratégie d'expansion. La récente mise à jour majeure de SteamOS 3.7.0 prépare explicitement le terrain pour son déploiement sur d'autres consoles portables que le Steam Deck. Lenovo sera le premier partenaire avec sa Legion Go S « Powered by SteamOS ».

Si cette intégration Xbox-Steam se matérialise, elle simplifierait considérablement l'expérience des joueurs. Fini le temps où l'on devait jongler entre multiples plateformes et lanceurs pour accéder à ses jeux. Cette fusion représenterait un changement fondamental dans un secteur habituellement caractérisé par des écosystèmes fermés.