Ce clavier virtuel se veut plus ergonomique et adapté au jeu. Les touches sont plus larges et espacées, facilitant la navigation au stick analogique. L’agencement général a été optimisé pour une saisie plus rapide et moins frustrante qu’avec le clavier tactile standard de Windows. De quoi enfin profiter pleinement de ses jeux et applications sans avoir à jongler constamment entre la manette et un clavier physique.