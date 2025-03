Le cœur de SteamOS bénéficie désormais d'une modernisation complète avec une base Arch Linux plus récente et le noyau Linux 6.11. L'évolution la plus visible concerne le mode bureau, qui passe à KDE Plasma 6.2.5, offrant une interface considérablement améliorée par rapport à l'ancienne version 5.27.10.

Les performances graphiques progressent grâce à la mise à jour des pilotes Mesa et l'activation du contrôle de fréquence CPU AMD P-State. Ces améliorations permettent une meilleure gestion de l'énergie tout en maintenant des performances de jeu optimales. Valve a également corrigé plusieurs baisses de performance dans des titres exigeants comme No Rest for the Wicked.

L'expérience utilisateur s'enrichit avec un passage plus rapide entre les modes bureau et jeu, la correction de problèmes de blocage, et l'ajout d'utilitaires comme KDE Filelight pour visualiser l'utilisation du disque. Le son surround devient enfin pleinement fonctionnel, bien que son activation reste pour l'instant limitée au mode bureau.