SteamOS 3.5 : de nombreuses nouveautés et une optimisation pour Starfield sur le Steam Deck

Pour la première fois depuis le lancement du Steam Deck, Valve va mettre à jour le noyau du SteamOS avec cette mise à jour qui va notamment revenir sur un bogue de performances bien pénible.

Depuis déjà plusieurs mois, certains utilisateurs se plaignent effectivement d'une charge abusive du CPU du Steam Deck et de chutes de performances qui en découlent. La seule solution était de désactiver – manuellement, on a connu plus pratique – le SMT lorsque le problème survenait.