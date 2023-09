Starfield rame sur votre PC ? Todd Howard, directeur du jeu, vous donne ce conseil

On voit clairement que le studio a poussé ce moteur à bout, et le résultat à l'écran nous renvoie parfois 10 ans en arrière. Et pas simplement d'un point de vue visuel. Une IA complètement aux fraises, des PNJ à l'allure étrange et au comportement complètement bugué, un moteur physique aux réactions inattendues et des temps de chargement trop nombreux. D'un point de vue structurel, on est très loin d'un jeu nouvelle génération, et Bethesda s'est un peu trop reposée sur ses acquis.