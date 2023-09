Comment Starfield met à genoux les GPU les plus puissants

Du côté des options graphiques, c'est un peu la douche froide. Elles sont peu détaillées et laissent le joueur sans grande marge de manœuvre. Pas d'option pour la prise en charge du plein écran exclusif, et pas d'ajustement possible du gamma et de la luminosité. Aucun réglage du FOV non plus. Le FSR 2.0 proposé par AMD ne semble pas fonctionner de manière optimale, et le DLSS n'est pas pris en charge nativement.