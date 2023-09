Déjà de nombreux mods pour Starfield : le DLSS 2 et le XeSS sont maintenant de la partie

Il n'y avait aucune raison que Starfield ne suive pas le même chemin, mais il faut reconnaître que la vitesse d'exécution de la communauté est épatante. Ainsi, le site spécialisé NexusMods compte déjà plus de 150 mods alors que le jeu n'est pas accessible depuis 72 heures !

Bien sûr, nombre de ces mods sont minimalistes et il s'agit par exemple de profils de personnages ou de points de sauvegarde. D'autres, en revanche, creusent un peu plus les choses comme ce mod qui permet d'ajuster le plus simplement du monde le champ de vision (FOV).