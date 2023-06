Starfield : 30 images par seconde... et pourtant, la résolution native sur Xbox ne fait vraiment pas rêver !

En effet, en s'appuyant sur une séquence tournant sur Xbox Series X, il a été observé une résolution native de 1296p « seulement », soit environ 60 % de la vraie 4K, cette dernière étant par la suite upscalée en 4K.

Pour Digital Foundry, Starfield utilise de nombreux procédés graphiques et techniques très complexes, qui influent directement sur la résolution et la fréquence du jeu, volontairement bloquée à 30 FPS.

« Ils choisissent de repousser les limites en matière de complexité et de fidélité visuelle, et cela a un coût », indique de son côté Wccftech. Digital Foundry explique pour sa part qu'atteindre une résolution native 4K et un rendu de 30 FPS n'est pas possible pour les consoles (sur ce type de jeu).