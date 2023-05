Starfield : sexe, drogue... vous allez (aussi) pouvoir vous lâcher dans l'espace

Starfield collectionne ainsi les étiquettes qui ne doivent pas être laissées à la portée des enfants comme des « thèmes suggestifs », « l'usage de drogues », du « langage grossier » et évidemment la présence de « sang et violence ». Pour l'heure, il faudra se contenter de cette description textuelle en attendant une présentation en vidéo en bonne et due forme.

À ce titre, Xbox nous donne rendez-vous le 11 juin pour un stream entièrement dédié à son exclusivité phare. Espérons pour la branche gaming de Microsoft que cette présentation sera à la hauteur des attentes. Il faut dire que les choses ne sont pas vraiment au beau fixe chez Xbox après la débâcle qu'a été Redfall et le blocage du rachat d'Activision Blizzard par la CMA.