Starfield : faire 5 jeux en un, un risque énorme ?

Depuis son officialisation à l'E3 2018, Starfield n'a jamais vraiment dissimulé ses ambitions, ne serait-ce que par son statut et son postulat de départ. Action-RPG en monde ouvert développé par les équipes de Bethesda, en charge notamment de licences emblématiques telles que Fallout et The Elder Scrolls, la nouvelle production dans l'espace ne pouvait qu'éveiller la curiosité des joueurs. En dehors de Mass Effect, peu sont finalement parvenues à construire tout un univers autour de la galaxie, qui soit à la fois ambitieux et totalement original (c'est-à-dire non tiré d'une saga déjà existante).