The Elder Scrolls VI : le teasing d'une carte par Bethesda laisse présager quelques éléments du jeu

Le message ne provenant pas du compte officiel The Elder Scrolls Online, les fans ont donc majoritairement conjecturé qu'il avait un rapport avec le pendant solo de la licence The Elder Scrolls . De nombreuses théories ont depuis circulé sur la Toile quant à ce que ce mystérieux message pouvait sous-entendre pour l'avenir de la franchise culte de Bethesda.



La théorie la plus répandue, notamment sur Reddit, s'intéresse à la bougie située dans le coin inférieur gauche de l'image. Celle-ci indique en effet Hammerfell, l'une des nombreuses contrées du monde de The Elder Scrolls et terre natale des Rougegardes.

La bougie dans le coin supérieur droit de l'image semble quant à elle indiquer la mer au nord de Bordeciel. Cela pourrait suggérer le retour des Atmorans, un peuple très ancien dont les Nordiques seraient originaires.