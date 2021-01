Netflix : une série The Elder Scrolls en préparation ?

L'été dernier, Bethesda annonçait officiellement la mise en chantier d'une série Fallout, chapeautée par Jonathan Nolan et Lisa Joy de Westworld, à venir sur Prime Video. Mais il semblerait bien que Netflix ne souhaite pas laisser le monopole des licences de l'éditeur à Amazon. C'est en tout cas ce qu'indique une rumeur, que l'on prendra donc pour le moment avec les pincettes de rigueur.

D'après l'insider Daniel Richtman, Netflix voudrait donc adapter en série la célèbre saga The Elder Scrolls. Le prochain opus, The Elder Scrolls VI, est toujours en développement et ne devrait donc pas sortir tout de suite. À l'instar de cette hypothétique série d'ailleurs, qui possède un large choix d'histoires à adapter, puisque le premier jeu de cette célèbre licence de RPG date de 1994.

Pour mémoire, Netflix n'en serait pas à son premier coup d'essai avec les jeux vidéo orientés fantasy, puisqu'elle propose déjà une certaine série The Witcher.