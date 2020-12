Netflix va bientôt proposer une nouvelle série animée Sonic the Hedgehog

Le compte officiel NX On Netflix a en effet laissé fuiter une information, concernant une nouvelle adaptation de la licence Sonic, cette fois pour une série d'animation en 3D.

Une nouvelle série qui sera chapeautée par les créateurs de Ben 10 et ceux de Marvel's Avengers Assemble et Ultimate Spider-Man. Plus récemment, le studio Man of Action Entertainment s'est « illustré » avec la série Mega Man: Fully Charged.