Cuphead : la série Netflix inspirée du jeu éponyme s'illustre en vidéo

Lancé en septembre 2017 sur Xbox One et PC (et plus récemment sur Nintendo Switch), Cuphead est un petit chef d'oeuvre d'originalité (et de difficulté), porté par une bande-son assez extraordinaire.

Ce jeu à l'ambiance assez unique va donc faire l'objet d'une série Netflix, comme cela avait été annoncé en juillet 2019. Cette dernière sera composée de 11 épisodes de 10 minutes chacun. Sur Twitter, la plateforme de streaming a dévoilé un premier trailer des aventures de Cuphead et Mugman.