Deep Rock Galactic se lancera enfin sur PC et Xbox One le 13 mai

Les mineurs nains de Deep Rock Galactic vont enfin sortir pleinement sur PC et débarquer sur Xbox One le 13 mai prochain.

Plus de deux ans après le lancement en accès anticipé sur Steam et plus d'un million d'exemplaires vendus, le titre s'apprête à être mis à jour…

L'acclamé jeu coopératif Deep Rock Galactic approche de sa version 1.0. Le titre de Ghost Ship Games vit en effet ses derniers jours en accès anticipé sur Steam, après de nombreux patchs, puisque le jeu « terminé » (le développeur annonce déjà que des mises à jour majeures arriveront après la sortie) sera mis à jour sur la plateforme de Valve et débarquera également sur Xbox One le 13 mai prochain.

Au menu notamment : de nouvelles musiques, des corrections de bugs, des améliorations techniques et d'interface ou encore de nouveaux rangs de promotions et affectations pour les joueurs les plus assidus. Et tout ça sans augmentation du prix, qui reste fixé à 29,99 euros. Deux DLC facultatifs seront également de la partie.