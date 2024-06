PC Game Pass : pourquoi le service de Microsoft propose des versions de jeux amputées de certaines fonctionnalités

Les jeux sur Steam et le PC Game Pass utilisent des API différentes pour diverses fonctionnalités. Steam possède ses propres API pour les succès, les sauvegardes cloud, les mods, et le matchmaking. Les développeurs doivent souvent adapter ou recréer ces fonctionnalités pour les rendre compatibles avec les services Xbox de Microsoft, ce qui peut entraîner des retraits purs et durs de ces fonctionnalités.

Par ailleurs, les jeux sur Steam et le PC Game Pass utilisent différents systèmes de gestion des droits numériques (DRM). Steam a un DRM intégré, tandis que Microsoft utilise une combinaison de son propre DRM et de licences Xbox. Cela peut compliquer la portabilité et la maintenance des jeux sur différentes plateformes, limitant parfois certaines fonctionnalités pour des raisons de compatibilité ou de sécurité.