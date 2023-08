Le PC Game Pass débarque enfin sur GeForce Now, découvrez les premiers jeux à y avoir droit

Cette démarche s’est matérialisée en mai dernier par l’arrivée d’un premier jeu édité par Xbox Game Studios, en l’occurrence Gears 5. Toutefois, cette intégration ne concernait que l’édition Steam du titre de The Coalition et non sa version Game Pass. D’autres titres ont suivi, notamment Age of Empires IV: Anniversary Edition. Là encore, avec la restriction d’avoir le titre sur Steam.