Finies les mauvaises surprises : il sera plus facile de savoir quand un jeu quittera le Xbox Game Pass

Il n'y a rien de pire pour un gamer que de se lancer dans une nouvelle partie et de découvrir qu'il ne peut plus y accéder au bout de quelques jours. En effet, la plupart des jeux disponibles sur le service par abonnement de Microsoft vont et viennent, un peu comme de nombreux films et séries sur les plateformes de SVoD.

Les départs, en particulier, sont souvent peu clairs, à moins de jeter un coup d'œil sur le site web du Xbox Game Pass. Un vrai problème de lisibilité auquel le géant américain a décidé de remédier.