Streamer les jeux Xbox sur Discord, c'est possible ! Voici comment

Discord continue son déploiement sur les consoles de salon. Après son arrivée chez Xbox il y a un peu moins d’un an, et son intégration sur PlayStation en mars 2023, l’application de chat prisée des gamers accueille une nouvelle fonctionnalité : la diffusion « privée » de votre gameplay en direct.

Auparavant, seuls les joueurs PC et mobile pouvaient partager leurs sessions de jeu en streaming sur Discord. Désormais, cette option prisée sera également disponible sur les consoles Xbox. La fonction est actuellement en phase de bêta-test, et devrait être déployée plus largement dans les prochaines semaines.

Si vous souhaitez découvrir cette nouvelle option, vous pouvez rejoindre le programme Xbox Insider. C’est gratuit et ouvert à tous : vous devez pour cela installer l’application Xbox Insider Hub sur votre console ou votre PC, et vous inscrire à l’un des tests en cours.