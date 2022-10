Après Xbox, au tour de la PS5 de Sony d'accueillir Discord comme il se doit ?

À en croire les captures d'écran mobiles en provenance du compte Twitter Okami Games (et d'autres endroits sur la toile), l'intégration déjà existante entre PlayStation et Discord va bientôt aller plus loin. S'il est déjà possible de lier ses comptes depuis le début de l'année, il sera prochainement possible de rejoindre un chat vocal sur Discord depuis sa PS5. Sur la seconde capture, on peut apercevoir un bouton « Join Voice on PlayStation » aux côtés du bouton proposant déjà la même chose sur Xbox.