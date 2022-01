Bientôt une intégration entre Discord et PlayStation ?

Rien n’indique cependant autre chose qu’une simple connexion entre les comptes Discord et PlayStation, qui devrait permettre aux autres utilisateurs de voir ce à quoi vous jouez sur PS5 ou PS4. Lors de l’annonce de ce partenariat, Sony avait néanmoins déclaré : « Notre objectif est de rendre les expériences Discord et PlayStation plus proches sur console et mobile l'année prochaine, pour permettre aux amis, groupes et communautés de traîner ensemble, de s'amuser et de communiquer plus facilement en jouant tous ensemble. »