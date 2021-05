C'est confirmé : des licences PlayStation vont arriver sur mobiles

Jim Ryan l’a dit : le mobile n’est qu’un moyen parmi d’autres explorés par Sony pour chasser hors de ses propres terres. Parmi les autres pistes, on trouve évidemment le cinéma (le film Uncharted ) ou les séries (The Last of Us par HBO). Mais, comme en témoigne l’annonce récente du partenariat entre Sony et Discord , l’aspect communautaire et social mobilisera une bonne partie des efforts de l’entreprise dans les prochains mois.

Kenichiro Yoshida est formel : le développement de l’aspect communautaire est « crucial » pour accroître l’audience de PlayStation. Nous n’en saurons malheureusement pas plus pour le moment concernant les plans de Sony en la matière. Mais Jim Ryan apporte de l’eau au moulin de Yoshida, en confirmant que la convergence du social et du divertissement sont importants pour PlayStation, et que les récents investissements dans Discord est une bonne illustration de cette convergence. « Les fans ont très bien accueilli la nouvelle, ce qui indique un désir d’étendre les aspects sociaux du gaming », analyse encore Jim Ryan.

Pour rappel, nous ne devrions pas voir la couleur de la célèbre application sociale sur PlayStation avant début 2022. Mais Sony doit dans tous les cas se féliciter d’avoir finalement conclu un partenariat avec Discord au nez et à la barbe de son rival Microsoft.