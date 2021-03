Rachat de Discord par Microsoft : l'affaire sera bouclée le mois prochain

Pour Microsoft, il s'agirait à nouveau de faire un grand pas dans le monde du gaming. En effet, il y a quelques mois, le géant américain s'est déjà offert Zenimax Media et ses différents studios. Cela, pour permettre au Game Pass de recevoir de nombreux jeux Bethesda déjà disponibles, mais aussi ceux à venir.

L'achat de Discord par Microsoft devrait constituer la transaction la plus chère jamais réalisée par le géant américain depuis le rachat de LinkedIn. À noter que Microsoft serait en négociation exclusive avec Discord, et si rachat il y a, c'est bel et bien Microsoft (et non Amazon ou un autre géant du Web) qui remportera la mise. Verdict le mois prochain, donc.