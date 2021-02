Microsoft pourrait organiser un événement dédié à Bethesda Softworks en mars

C'est avant le 5 mars 2021 que l'Union européenne décidera si elle accepte ou non le rachat de ZeniMax Media par Microsoft. Une fois cette étape franchie, les deux sociétés ne feront plus qu'une puisque Xbox absorbera Bethesda Softworks et l'ensemble de ses studios. Aussi, il semblerait que Phil Spencer (le patron de la division Xbox) et ses équipes aimeraient tenir un événement à cette occasion.