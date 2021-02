Rachat de Bethesda par Microsoft : les régulateurs antitrust de l'Union européenne doivent donner leur accord

En seulement quatre ans - et quatre jeux - Bloober Team a su imposer sa marque sur le genre du thriller psychologique, revigoré depuis plus d’une décennie par d’illustres studios indépendants comme Frictional Games (Amnesia, SOMA), The Chinese Room (Everybody’s Gone to the Rapture) ou encore The Astronauts (The Vanishing of Ethan Carter). Après deux Layers of Fear efficaces, un jeu de commande correct et une enquête cyberpunk puissante (Blair Witch et >observer_), le studio polonais livre sans doute avec The Medium son titre le plus personnel, en exclusivité chez Microsoft sur PC et Xbox.