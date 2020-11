Discord double sa valeur en quelques mois, porté par les nécessités de communications liées à la COVID

On n'écartera pas le récent succès du jeu Among Us pour expliquer ce gain de notoriété. Néanmoins, TechCrunch affirme que la cause principale de la montée en puissance de Discord reste la crise sanitaire actuelle. Celle-ci exacerbe les besoins des entreprises en communication digitale, et donc les opportunités pour des logiciels gratuits comme Discord.

Lors de la dernière levée de fonds, les cofondateurs de l'entreprise Jason Citron et Stanislav Vishnevskiy relevaient déjà que l'utilisation de leur logiciel s'était étendue au-delà du jeu vidéo. Ils déclaraient alors que « pour beaucoup d'entre vous, il ne s'agissait plus seulement de jeux vidéo ». Les deux hommes présentent désormais leur logiciel comme généraliste, « un lieu conçu pour s'évader et discuter dans le confort de vos propres communautés et amis » ou « un endroit pour avoir des conversations authentiques et passer du temps avec les gens, que ce soit pour rattraper, apprendre quelque chose ou partager des idées ».

La société a déjà déployé de nouvelles fonctionnalités devant améliorer l'expérience utilisateur, comme l'aide à la création de nouveaux serveurs. Elle a également lancé ce qu'elle nomme un « Centre de sécurité », qui définit clairement différents abus en matière de discours de haine. Par le passé, Discord était connu pour être l'une des plateformes favorites de l'alt-right américaine, et c'est en s'engageant contre ce type d'utilisateurs que le logiciel a gagné ses lettres de noblesse.



S'il existe des alternatives permettant de se retrouver sur le Web, Discord semble aujourd'hui s'élever au-dessus du lot. Avant la crise, en 2019, selon Forbes et son analyste John Koetsier, Discord envoyait déjà 315 millions de messages par jour.