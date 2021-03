Le rachat de Bethesda par Microsoft approuvé par les autorités de la concurrence européenne et américaine

La Commission de Sécurité et d'Échange (CSE) américaine est, comme son nom l'indique, une entité fédérale ayant pour but de contrôler la pertinence et la portée de changements importants sur la concurrence et le marché. Elle a donc pleine autorité pour statuer sur des opérations de rachats majeures, comme ce qui nous intéresse ici.

En l'occurrence, la Commission a publié sur son site une note d'approbation concernant le rachat de Bethesda par Microsoft. La note en question porte le code S-4, qui correspond pour la Commission à une décision relative à un rachat ou à une fusion.

En consultant plus avant cette note, nous pouvons remarquer que l'offre finale pour le rachat de Bethesda et sa société mère Zenimax s'élève bien à 7,5 milliards de dollars.