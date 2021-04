Uncharted : la sortie du film de nouveau repoussée (mais d’une semaine seulement)

Une petite semaine. Voilà le nouveau délai que s’accorde Sony pour l’adaptation désormais réalisée par Ruben Fleischer (Bienvenue à Zombieland, Venom). En cause ? Un embouteillage au niveau du calendrier des sorties, d’après les spécialistes.

Désormais fixé au 18 février 2022 contre le 11 février aux dernières nouvelles, le film Uncharted reste donc sur de bons rails. À noter que, la semaine dernière, Sony a également repoussé la sortie de Venom: Let There Be Carnage d’une semaine pour des raisons vraisemblablement similaires.

Pour rappel, c’est le jeune Tom Holland (Spider-Man) qui incarnera Nathan Drake dans ce film qui doit se dérouler avant les événements dépeints dans les jeux de Naughty Dog.