Sony signe avec Netflix un accord d'exclusivité de streaming pour certains de ses films

Si la nouvelle paraît séduisante pour les détenteurs d'un compte Netflix, rappelons que les films disposent d'une durée de vie quant à leur diffusion sur divers médias.

Ainsi, si les prochains films de Sony Pictures comme Uncharted finiront par atterrir dans le catalogue Netflix, il faudra compter une période légale d'environ 18 mois avant que cela n'arrive. Il faut en effet laisser le temps à une période d'exploitation en salles, puis ensuite en format consultable à domicile comme le DVD ou le Blu-Ray.

Toutefois, cet accord ne s'arrête pas aux futurs films des écuries Sony Pictures. Il comprend également des films déjà sortis, notamment provenant de filiales comme Columbia.

Certains films ont toutefois été exclus de l'accord, comme les films Marvel Venom: Let There be Carnage et Spider-Man: No Way Home.