Le PlayStation Store cessera son offre de films et séries en vente ou en location dès le 31 août 2021

À l'heure actuelle, nous comptons en effet de nombreux services de streaming vidéo sur PS4 et PS5. Nous pouvons citer notamment Netflix, Disney+ et Apple TV. Dans un tel contexte, l'offre existante sur le PlayStation Store n'a plus vraiment lieu d'être.

Vanessa Lee a toutefois tenu à rassurer celles et ceux achetant de tels contenus vidéo jusqu'au 31 août 2021. « Quand l'offre sur le PlayStation Store aura été supprimée, les utilisateurs pourront toujours accéder aux films et séries achetés sur la plateforme via un système à la demande sur leurs PS4, PS5 et appareils mobiles ».