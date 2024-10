frigolu

Tout à fait, ça a toujours été le cas. Quand on « achète » un film (en DVD par exemple), on ne possède évidemment pas le film (il faudrait débourser quelques millions pour ça), mais une licence d’utilisation. C’est pareil avec les jeux et les logiciels en général. On est évidemment pas propriétaire du jeu, du logiciel ou du film, on est détenteur d’une licence d’utilisation via une copie à usage privé.

Là où c’est un peu différent dans la pratique aujourd’hui, c’est pour les contenus qui ont besoin d’une connexion internet. Vous achetez un jeu qui nécessite obligatoirement une connexion à des serveurs. L’éditeur peut décider à tout moment d’arrêter les serveurs et donc de rendre inutilisable votre jeu. C’est parfaitement légal car vous n’avez pas acheté le jeu, mais un droit d’utilisation (une licence), tant que l’éditeur le décide. De la même manière qu’un service de streaming que vous payez retire des films ou séries de son catalogue sans que vous n’ayez votre mot à dire.

Rien n’a changé donc, je vois ça plus comme une clarification pour les jeunes (et moins jeunes) qui ne le savaient pas.