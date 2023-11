Les jeux en boîte relégués au rang d'antiquités ? Les jeunes joueurs américains ne jurent plus que par l'abonnement

Le jeu vidéo physique n'est pas mort, mais son appréciation change. Il devient un objet de collection, ou un acte militant visant à défendre une autre forme d'accès au jeu et les boutiques. Malgré tout, les chiffres sont les chiffres et le dématérialisé domine, avec toutefois une nuance : le gros du chiffre d'affaires du jeu vidéo est généré sur mobile, support où le physique n'existe plus depuis l'échec cuisant de la N-Gage il y a plus de 20 ans.

Pour ce qui est des abonnements, il faut dire que ça semble idéal pour les jeunes comme pour les parents. Pour 10 à 20 dollars par mois, on a accès à de vastes catalogues, et on évite de dépenser 60 à 80 dollars dans un seul titre qui, potentiellement, sera abandonné en cours de route. Mais le revers de la médaille est l'immense difficulté que rencontrent les institutions et les associations face à la préservation des jeux et des façons de jouer.

Actuellement, aucun organisme public ne s'est donné la mission de préserver les jeux aux Etats-Unis et selon

la Video Game History Foundation (VGHF) et le Software Preservation Network, 87 % des jeux dits classiques sont introuvables dans le commerce ou en danger de disparition. En France, la situation est différente puisque le dépôt légal des œuvres concerne également le jeu vidéo, même en dématérialisé. La BnF collecte tout ce qui est publié sur le territoire, et des travaux sont constamment menés pour mettre en place des méthodes de préservation sur la durée.