Les Français et le jeu vidéo, c'est une histoire d'amour : vous êtes de plus en plus nombreux à jouer

En 2023, nous avons atteint un pic historique, avec 39,1 millions de joueurs âgés de 10 ans et plus en France. L'année précédente, ils étaient 37 millions. On constate ainsi que 7 Français sur 10 (72 %) jouent occasionnellement ou régulièrement aux jeux vidéo, et que plus de la moitié d'entre eux (54 %) s'y consacrent au moins une fois par semaine.