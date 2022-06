Tous gamer ? Plus de 90% de joueurs chez les générations Z et Alpha

Cette semaine, les analystes du cabinet Newzoo nous livrent des données toutes fraîches. L'étude en question s'attarde sur les générations Z et Alpha. La première comprend les personnes nées entre 1997 et la fin des années 2000, alors que la seconde englobe celles entre 2010 et 2020. Le constat est sans appel, plus de 90 % de ces jeunes (sur 36 marchés différents) sont engagés sur du contenu en rapport avec le jeu vidéo. Et cela va encore plus loin…