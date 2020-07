Le marché du jeu vidéo est en croissance de plus de 10 milliards de dollars sur 3 ans

La plus grande industrie du jeu au monde est la Chine, qui a généré 20,8 milliards de dollars de bénéfices en 2017. Les États-Unis se classent au deuxième rang avec 17,6 milliards de dollars de recettes. Suivent le Japon, le Royaume-Uni et l’Allemagne avec respectivement 11,8 milliards de dollars, 3,1 milliards de dollars et 1,5 milliard de dollars.