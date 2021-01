En 2020, plus de 2 milliards de tweets ont traité du jeu vidéo, soit une hausse de 75 % en un an

Dans la thématique générale, certains sujets ont particulièrement brillé. L'e-sport d'abord, qui a plus que tout autre sport pu s'adapter aux mesures sanitaires contraignantes mises en œuvre autour du monde. Des titres précis, comme Fortnite, Call of Duty, Minecraft et Animal Crossing ont également rencontré beaucoup de succès dans la sphère Twitter. Enfin, Sony et Xbox figurent dans le top 10 des sujets jeux vidéo les plus suivis, sans nul doute portés par l'arrivée de leurs consoles next-gen, PS5 et Xbox Series X|S.