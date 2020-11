Au dernier trimestre, la vente de jeux vidéo a connu un essor sans précédent

Lors de cet étrange été, l'achat de jeux, de matériel, de consoles et d'accessoires de jeux a atteint la somme astronomique de 11,2 milliards de dollars, selon le spécialiste des études de marché NPD. Cela représente une augmentation de 24 % par rapport aux chiffres du même trimestre l'an dernier.

Du côté des jeux, ceux qui ont le mieux tiré leur épingle… du jeu sont notamment Among Us, Super Mario 3D All-Stars, Ghost of Tsushima, Animal Crossing: New Horizons, Call of Duty: Modern Warfare, Fortnite et Minecraft.

Et avec le lancement des Xbox Series X et S ainsi que la PS5, on peut s'attendre à ce que le présent trimestre soit encore plus profitable pour le marché du jeu vidéo. La Nintendo Switch n'est pas en reste de son côté, notamment aux États-Unis où elle trône depuis près de deux ans à la place de console la mieux vendue.

L'année 2020 est en effet encore loin d'être terminée pour l'industrie du jeu vidéo, avec notamment un certain Cyberpunk 2077 qui, au vu de l'attente autour du titre, pourrait marquer un autre tournant majeur dans le paysage vidéoludique.