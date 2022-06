Les revenus gérés par les jeux vidéo chez Apple dépasseraient ceux des cadors du secteur

Alors que Sony et Microsoft se livrent une guerre sans merci à coups de milliards pour racheter des studios de développement et des licences puissantes, Apple profite toujours à plein de son modèle économique basé sur la commission. La Pomme récupère en effet entre 15 et 30% sur chaque achat ou abonnement souscrit via ses appareils, un montant jugé exorbitant par bon nombre d'éditeurs comme Epic Games, qui a poursuivi le constructeur en justice à ce sujet.

Quoiqu'on pense de ce business model, il reste on ne peut plus florissant alors que les trois grands constructeurs de consoles voient leur croissance ralentie, la faute aux problèmes d'approvisionnement qui limitent fortement les stocks de leurs dernières machines depuis de longs mois.

Apple semble investir un peu plus dans le jeu vidéo et a lancé il y a presque trois ans Apple Arcade, son service de jeux par abonnement. Les jeux third-party restent toutefois la première source de revenus de l'App Store et contribuent largement à la croissance ininterrompue de la catégorie Services d'Apple. Cette activité, qui regroupe aussi iCloud+, Apple Music ou encore Apple TV+, compte à elle seule pour 20% du chiffre d'affaires total d'Apple.