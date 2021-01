Apple App Store : 1,8 milliard de dollars dépensés la semaine de Noël

Ce communiqué partage quelques autres détails intéressants. Le dispositif de paiement électronique Apple Pay continue son expansion à travers le monde. Aux États-Unis, 90 % des boutiques permettraient désormais d'effectuer un paiement avec son iPhone ou son Apple Watch. Au Royaume-Uni, ce taux d'adoption serait aujourd'hui de 85 %. La palme revient à l'Australie avec 99 % des magasins ayant mis à jour leurs terminaux de paiement pour assurer cette compatibilité.

Si Amazon fait toujours figure de référence sur le secteur du livre dématérialisé avec son service Kindle, Apple continue ses efforts sur Apple Books. À l'heure actuelle, le service regrouperait 90 millions d'utilisateurs mensuels.

Après avoir lancé Apple Arcade en septembre 2019, la souscription de jeux compte désormais 140 titres. Pour mémoire, Apple Arcade est disponible sur iOS, iPadOS et macOS. Concernant Apple Fitness+ annoncé en parallèle de la nouvelle Apple Watch et officiellement lancé le 14 décembre dernier, la société n'a pas encore partagé de chiffres. On imagine que si la pandémie et les confinements s'instaurent dans le courant de l'année 2021, le service devrait gagner en popularité.

Côté sécurité, Apple note que 85 % des détenteurs d'un compte iCloud ont activé l'authentification par deux facteurs afin de sécuriser l'accès à leurs données hébergées sur les serveurs de la société (e-mails, photos, notes...)