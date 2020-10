Au 3e trimestre, l'App Store a généré deux fois plus de revenus que le Play Store

Selon le cabinet d'analyse Sensor Tower, les mobinautes ont également multiplié leurs dépenses. Alors qu'en 2019 22,2 milliards de dollars avaient été dépensés sur l'App Store et le Play Store (+ 24 % par rapport à 2018), cette année, la hausse serait de 32 %, les dépenses atteignant 29,3 milliards de dollars.

Sensor Tower, qui a déjà observé une croissance des dépenses au second trimestre 2020, explique que la crise sanitaire, les outils et les nouvelles habitudes qui en découlent, pourraient être des facteurs de cette augmentation. Sans plus d'informations, on imagine évidemment que le développement du télétravail, par exemple, s'est traduit par l'installation d'applications de visioconférence, entre autres outils professionnels.

Côté contenus, au cœur de l'actualité du troisième trimestre après avoir été banni d'Inde et critiqué par Donald Trump, le service TikTok est en top des applications qui ont généré le plus d'argent, principalement sur iOS. YouTube et Tinder se positionnent respectivement en seconde et troisième place. Sur Android, l'offre de stockage Google One était la principale source de revenus du Play Store sur cette période.