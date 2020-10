En Inde, la tech veut lancer une boutique d'applications concurrente à l'App Store et Google Play

Réunis mardi, les membres de la coalition ont discuté des moyens étudiés pour mettre au point une plateforme qui aurait les capacités d'héberger les applications locales et viendrait briser le duopole constitué par Apple et Google. Parmi les entrepreneurs à la tête du collectif, on retrouve notamment Vijay Shekhar Sharma, le co-fondateur et patron de Paytm, une puissante start-up indienne spécialisée dans le paiement en ligne ; ainsi que Deep Kalra, fondateur du voyagiste en ligne indien MakeMyTrip.