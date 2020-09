L’Inde pourrait prochainement interdire le trading des cryptomonnaies

La décision de l’Inde sera cruciale, car de plus en plus de pays asiatiques pèsent le pour et le contre au sujet des cryptomonnaies. Sanjay Khan, avocat à Khaitan & co, déclarait :

« Au lieu d’une interdiction, l’Inde a besoin d’un cadre réglementaire pour protéger les consommateurs mal informés pour assurer une surveillance adéquate du gouvernement sur les entreprises liées aux crypto-monnaies ».

La Chine a interdit les levées de fonds en crypto (ICO) en 2017 et a récemment autorisé le trading du Bitcoin (BTC). L'empire du Milieu envisage également de créer sa propre monnaie numérique de banque centrale (CBDC).

Singapour et la Corée du Sud ont choisi, quant à eux, d’autoriser et d’encadrer le trading des crypto.