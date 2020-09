L'Inde bannit PUBG Mobile et plus d'une centaine d'autres applications chinoises

Parmi les nombreuses applications visées par cette interdiction, on retrouve notamment Baidu, WeChat Work, Tencent Weiyun, Rise of Kingdoms, APUS Launcher, Tencent Weiyun, VPN for TikTok, Mobile Taobao, Youko ou encore Sina News.



Une interdiction qui vise également un certain PUBG Mobile, jeu vidéo très populaire en Inde, propulsé par le chinois Tencent. Le titre comptait jusque là plusieurs millions d'adeptes…