ByteDance et Oracle d'accord pour introduire TikTok en Bourse aux États-Unis

Le président américain Donald Trump, qui multiplie les meetings et les phrases assassines envers son adversaire dans la course à la Maison-Blanche Joe Biden, n'a pas manqué de rappeler, jeudi, qu'il surveillait avec précaution le compte à rebours. « Nous allons prendre une décision bientôt », a-t-il déclaré. Le couperet est censé tomber le 20 septembre pour TikTok et sa maison-mère ByteDance. On sait désormais qu'Oracle devrait reprendre l'activité. Mais sous quelle forme ? Les négociations vont bon train à ce sujet. Une future entrée en Bourse est évoquée.