41 % des Français de 65 ans et plus jouent aux jeux vidéo

Nous apprenons que 95 % des enfants et 68 % des adultes sont considérés comme des joueurs, selon la méthodologie utilisée par Mediametrie, mandaté par le SELL pour la mise en œuvre de cette enquête.

Plus la tranche d'âge augmente, moins la part de joueurs parmi la population se montre importante. Mais elle reste tout de même élevée pour chaque génération : 63 % des 50-64 ans et 41 % des 65 ans et plus s'adonnent à la pratique du jeu vidéo.

La parité est presque respectée pour l'ensemble des joueurs, comprenant les joueurs occasionnels, avec 51 % d'homme et 49 % de femmes, pour une moyenne d'âge de 40 ans chez les hommes et de 39 ans chez les femmes. Parmi les 53 % de Français qui déclarent jouer régulièrement, 53 % sont des hommes et 47 % sont des femmes. L'âge moyen ne bouge pas chez les femmes alors qu'il perd 2 ans chez les hommes dans ce cas, passant à 38 ans.