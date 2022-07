Les jeux vidéo peuvent vraiment développer vos capacités cérébrales, voici pourquoi

Pour mener à bien cette étude, 47 participants adolescents, dont 28 joueurs et 19 non-pratiquants de ce divertissement, ont été sollicités. Il leur a été demandé de s'allonger dans une machine d'imagerie à résonance magnétique (IRM). Ce choix de participants s'explique par le fait que le jeu vidéo est très majoritairement pratiqué par les plus jeunes, au moins trois heures par semaine aux États-Unis.

Dans la machine IRM, les adolescents ont dû regarder attentivement un écran sur lequel des points se déplaçaient. Ils devaient presser un bouton sur leur gauche ou leur droite pour traquer la direction dans laquelle les points se dirigeaient, ou ne rien faire si ceux-ci restaient statiques.

L'étude s'est montrée sans appel : les adeptes de jeux vidéo s'avéraient nettement plus rapides à cet exercice que les profanes. Pour creuser cette différence en matière de prise de décision, les résultats de l'IRM indiquent que les participants qui pratiquent le jeu vidéo voient les zones clés du cerveau affiliées aux réflexes et à la prise de décision être plus actives que chez les non-joueuses et non-joueurs.

Pour découvrir en détail cette étude particulièrement poussée, vous pouvez la consulter (forcément en anglais), via ScienceDirect, cité en source ci-dessous.