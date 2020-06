La FDA approuve la prescription d’un jeu vidéo comme traitement, pour la première fois

Avant d’être approuvé par la FDA, agence gouvernementale chargée d’évaluer et d’autoriser ou non des médicaments et des aliments aux États-Unis, le jeu a été soumis à différentes études, dont l’une, réalisée auprès de 600 enfants, a été publiée dans The Lancet. L'étude a, il faut le notifier, été sponsorisée par Akili Interactive, le studio ayant développé EndeavorRx.